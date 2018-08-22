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Царская крепость Греми: достопримечательности Грузии
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Царская крепость Греми: достопримечательности Грузии
Sputnik Грузия
1 час назад
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Фото:
Sputnik Грузия
Возвышаясь над Алазанской долиной в регионе Кахети, царская крепость Греми привлекает внимание каждого путешественника. Смотрите в фотоленте
Sputnik
Грузия
снимки этого уникального исторического памятника
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