В Генпрокуратуре России прошла рабочая встреча с представителями Генеральной прокуратуры Южной Осетии

На мероприятии обсуждалась программа сотрудничества между ведомствами на 2018-2019 годы.

«В формате круглого стола обсуждалась тема «Организация и осуществление прокурорского надзора за соблюдением законодательства при исполнении уголовных наказаний, содержании под стражей различных категорий подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также при исполнении уголовных наказаний и иных мер правового характера, не связанных с изоляцией от общества», — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Винниченко отметил, что отношения между прокуратурами России и Южной Осетии носят партнёрский и многоплановый характер.

Ранее в Генпрокуратуре России заявляли, что в ходе возмещения ущерба, причинённого актами коррупции, в первом полугодии 2018 года в бюджет взыскано свыше 400 млн рублей.