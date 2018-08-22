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В Генпрокуратуре России прошла рабочая встреча с представителями Генеральной прокуратуры Южной Осетии
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Названа дата восстания на Украине

В Генпрокуратуре России прошла рабочая встреча с представителями Генеральной прокуратуры Южной Осетии 

RT на русском 2 часа назад
Фото: RT на русском
В Генеральной прокуратуре России состоялась рабочая встреча с представителями Генеральной прокуратуры Республики Южная Осетия.
На мероприятии обсуждалась программа сотрудничества между ведомствами на 2018-2019 годы.
Участники мероприятия, среди которых были заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Николай Винниченко и Генеральный прокурор Республики Южная Осетия Урузмаг Джагаев, обменялись мнениями о методах работы. Собравшиеся выразили уверенность в том, что встреча будет продуктивной для обеих сторон.
«В формате круглого стола обсуждалась тема «Организация и осуществление прокурорского надзора за соблюдением законодательства при исполнении уголовных наказаний, содержании под стражей различных категорий подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также при исполнении уголовных наказаний и иных мер правового характера, не связанных с изоляцией от общества», — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.
Винниченко отметил, что отношения между прокуратурами России и Южной Осетии носят партнёрский и многоплановый характер.
Ранее в Генпрокуратуре России заявляли, что в ходе возмещения ущерба, причинённого актами коррупции, в первом полугодии 2018 года в бюджет взыскано свыше 400 млн рублей.
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