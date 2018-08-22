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О культуре и духовных традициях Грузии расскажут на фестивале «Артос»
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О культуре и духовных традициях Грузии расскажут на фестивале «Артос» 

Каховка 4 часа назад
Фото: Каховка
Церковные песнопения, современное исполнение народных кантов и застольных песен, известных еще со Средних веков, услышат гости фестиваля «Артос», который будет проходиться в парке «Сокольники» с 22 по 28 августа 2018 года.
XIII фестиваль «Артос» в Москве посвятят культуре, истории и вере Грузии.
В рамках фестиваля состоятся кинопоказы. Организаторы представят зрителям как игровые, так и документальные ленты, снятые грузинскими режиссерами или рассказывающие о святых, почитаемых далеко за пределами страны.
Кроме этого, на фестивале состоятся встречи со священниками, на которых будут обсуждаться особенности православия Грузии, святые и святыни Кавказа.
Любителей кулинарии фестиваль порадует кулинарными мастер-классами, гости смогут посетить национальный фудкорт и попробовать блюда грузинской кухни.
В целом, программа фестиваля «Артос» охватит несколько направлений, представляющих духовные традиции грузинского народа, сообщает пресс-служба фестиваля.
Посетители «Артоса» также найдут большой выбор православной литературы и широкое разнообразие подарков для близких и друзей: сувениры, иконы, ювелирные изделия и многое другое. На фестивале будут представлены ручные изделия.
Все площадки фестиваля традиционно бесплатны и открыты для свободного посещения.
За новостями проекта можно следить в группах фестиваля в соцсетях: facebook.com/artosfest/, vk.com/artosfest а также на сайте expostavros.ru. Проводится он при поддержке Русской Православной Церкви.
Адрес фестиваля: Конгрессно-выставочный центр «Сокольники», 5-й Лучевой просек, д. 7, стр. 2 — Павильон №2 (ст. м. «Сокольники»). От метро курсирует бесплатное маршрутное такси. Заезд на автотранспорте с 3-го Лучевого просека.
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