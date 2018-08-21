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Премьер-министр Грузии поздравил мусульман с Курбан-байраном
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Премьер-министр Грузии поздравил мусульман с Курбан-байраном 

Мир24 1 час назад
Мусульман Грузии с праздником Курбан-байрам поздравил премьер-министр страны Мамука Бахтадзе. Во время выступления в Тбилисской мечети он отметил важную роль мусульман в истории и сегодняшней жизни республики, передает «МИР 24». «Я поздравляю всех мусульман, проживающих в нашей стране с большим праздником. Вашу веру, ваш труд и умение быть рядом с нами невозможно переоценить. Культура Грузии, наше общество основаны на толерантности и дружбе. Мы присоединяемся к сегодняшнему празднику и желаем всем мира и добра», — сказал Бахтадзе. Праздничные мероприятия по случаю Курбан-байрам прошли во всех мечетях Грузии. А в высокогорной Аджарии состоялся фестиваль традиционных мусульманских сладостей.
Российских мусульман с главным праздником поздравил президент страны Владимир Путин. Глава государства отметил, что праздник служит «прочным фундаментом морально-нравственного воспитания человека» и «основой духовной жизни» мусульман в России, а также помогает объединять людей и следовать традициям добрососедства. Российский лидер пожелал всем верующим счастья, мира и благополучия.
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