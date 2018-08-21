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С начала года в Грузии выявлено 433 новых случаев заболевания СПИДом
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С начала года в Грузии выявлено 433 новых случаев заболевания СПИДом 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Тбилиси, 21 августа /Синьхуа/ — По состоянию на 20 августа в Грузии с начала года выявлено 433 новых случая ВИЧ-инфицирования.
По информации директора научно-практического центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Грузии Тенгиза Церцвадзе, за все время больше всего случаев — 2,622 тыс. зарегистрированы в Тбилиси.
Т. Церцвадзе сообщил, что основной причиной заражения ВИЧ-инфекцией в Грузии остается употребление инъекционных наркотиков, на втором месте — половые контакты.
Первый факт заболевания СПИДом в Грузии был зафиксирован в 1989 году. —0—
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