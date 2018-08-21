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Канделаки получила именные футболки от «Вильярреала» и «Валенсии»
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Канделаки получила именные футболки от «Вильярреала» и «Валенсии» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Уроженка Грузии в качестве посла Ла Лиги в России посетила матчи первого тура чемпионата Испании с участием «летучих мышей» и «подводников».
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