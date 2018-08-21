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В Южной Осетии вышла книга о поэтессе Людмиле Галавановой
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В Южной Осетии вышла книга о поэтессе Людмиле Галавановой 

Sputnik Южная Осетия 2 часа назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 21 авг — Sputnik. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов вручил народной артистке Южной Осетии, поэтессе Людмиле Галавановой экземпляры книги, изданной о ней. Главу государства сопровождала автор книги Оксана Хетагурова и депутат парламента Северной Осетии Зелимхан Ватаев, сообщает пресс-служба президента.
По словам автора книги Оксаны Хетагуровой, работа над изданием началась два года назад.
"Работа над книгой началась за 8 месяцев до юбилея Людмилы Графовны. В срок я уложилась, но возникли финансовые трудности с ее выпуском. После, благодаря Анатолию Ильичу, который полностью взял на себя все расходы, книга вышла в свет", — сказала автор.
Президент отметил, что Галаванова — пример для подражания, и книгу о ней, включающую ее произведения, захотят иметь в своей библиотеке многие. Он также предложил подарить несколько экземпляров библиотекам и школам республики.
Поэтесса выразила свое восхищение книгой и поблагодарила президента за помощь в ее издании.
Тираж книги составил 500 экземпляров.
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