В Южной Осетии вышла книга о поэтессе Людмиле Галавановой

По словам автора книги Оксаны Хетагуровой, работа над изданием началась два года назад.

"Работа над книгой началась за 8 месяцев до юбилея Людмилы Графовны. В срок я уложилась, но возникли финансовые трудности с ее выпуском. После, благодаря Анатолию Ильичу, который полностью взял на себя все расходы, книга вышла в свет", — сказала автор.

Президент отметил, что Галаванова — пример для подражания, и книгу о ней, включающую ее произведения, захотят иметь в своей библиотеке многие. Он также предложил подарить несколько экземпляров библиотекам и школам республики.

Поэтесса выразила свое восхищение книгой и поблагодарила президента за помощь в ее издании.

Тираж книги составил 500 экземпляров.