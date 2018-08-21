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Доля РФ в экспорте плодоовощной продукции Армении выросла до 94,5%
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Доля РФ в экспорте плодоовощной продукции Армении выросла до 94,5% 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
EPA/WAEL HAMZEH
Москва, 21 августа — «Вести. Экономика». Свыше 94% плодоовощной продукции, экспортированной из Армении за неполные 8 месяцев 2018 года, приходится на Россию, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства страны.
"По положению на 21 августа 2018 года из Армении было экспортировано 121,295 тыс. тонн свежих фруктов и овощей, из них 114,603 тыс. тонны, или 94,5% — в Россию", — говорится в сообщении ведомства.
В пресс-службе отметили, что остальная агропродукция была поставлена в Грузию, Белоруссию, Украину, Молдавию, Казахстан, Гонконг, Ирак, ОАЭ, Иран, Бельгию, Румынию, Македонию, Кувейт, Катар и США.
"По сравнению с аналогичным периодом минувшего года общие объемы экспорта выросли на 49 тыс. тонн, или 67,7%, превысив показатели за весь 2017 год на 444 тонны", — также говорится в сообщении.
Ранее министерство сообщало, что за первое полугодие доля РФ в экспорте такой продукции из Армении составила 93,4%.
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