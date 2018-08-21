Доля РФ в экспорте плодоовощной продукции Армении выросла до 94,5%

EPA/WAEL HAMZEH

Москва , 21 августа — «Вести. Экономика». Свыше 94% плодоовощной продукции, экспортированной из Армении за неполные 8 месяцев 2018 года, приходится на Россию , сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства страны.

"По положению на 21 августа 2018 года из Армении было экспортировано 121,295 тыс. тонн свежих фруктов и овощей, из них 114,603 тыс. тонны, или 94,5% — в Россию", — говорится в сообщении ведомства.

Белоруссию, Украину, Молдавию, Казахстан, Гонконг, Ирак, ОАЭ, Иран, Бельгию, Румынию, Македонию, Кувейт, Катар и США. В пресс-службе отметили, что остальная агропродукция была поставлена в Грузию

"По сравнению с аналогичным периодом минувшего года общие объемы экспорта выросли на 49 тыс. тонн, или 67,7%, превысив показатели за весь 2017 год на 444 тонны", — также говорится в сообщении.

Ранее министерство сообщало, что за первое полугодие доля РФ в экспорте такой продукции из Армении составила 93,4%.