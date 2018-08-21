На греческом танкере, захваченном африканскими пиратами, находятся двое россиян

На борту греческого танкера Pantelena, захваченного пиратами у берегов Африки, находятся двое граждан России

Связь с судном, который принадлежит греческой компании Lotus Shipping и ходит под флагом Панамы, была потеряна 14 августа. Танкер пропал у берегов Западной Африки в районе Гвинейского залива.