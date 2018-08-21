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На греческом танкере, захваченном африканскими пиратами, находятся двое россиян
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На греческом танкере, захваченном африканскими пиратами, находятся двое россиян 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
На борту греческого танкера Pantelena, захваченного пиратами у берегов Африки, находятся двое граждан России.
Связь с судном, который принадлежит греческой компании Lotus Shipping и ходит под флагом Панамы, была потеряна 14 августа. Танкер пропал у берегов Западной Африки в районе Гвинейского залива.
Как сообщили ТАСС в профсоюзе моряков Грузии, в команде танкера 17 граждан Грузии, еще двое граждан России (механик и моторист). В настоящее время власти Грузии и Международная морская организация добиваются освобождения всей команды. «С нами связывались из международной организации, они как раз специализируются по пиратам. Обещали, что их вытащат», — сказал собеседник агентства.
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