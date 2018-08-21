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Двое россиян находятся на танкере, который мог быть захвачен пиратами у берегов Африки
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Двое россиян находятся на танкере, который мог быть захвачен пиратами у берегов Африки 

ТАСС 3 часа назад
ТАСС, 21 августа. Два гражданина России вместе с грузинскими моряками находятся на танкере греческой компании, который, вероятно, захвачен пиратами у берегов Африки, сообщили во вторник ТАСС в профсоюзе моряков Грузии.
Ранее сообщалось, что с 14 августа была потеряна связь с танкером Pantelena IMO 9321469 греческой компании Lotus Shipping, который ходит под флагом Панамы. Связь прервалась у берегов Западной Африки, в районе Гвинейского залива. Сообщалось, что в команде танкера 17 граждан Грузии. По данным местных СМИ, среди моряков могли быть граждане РФ.
К поискам танкера подключились власти Грузии, британский Морской центр UKMTO и ВМС стран региона, была версия, что танкер захвачен пиратами. «В морской администрации подтвердили, что там двое россиян. Один — механик, второй — моторист», — сказал собеседник агентства.
При этом в профсоюзе не располагают данными о том, через какую компанию и из каких регионов наняты моряки.
По данным представителя профсоюза, власти Грузии и Международная морская организация добиваются освобождения всей команды — и российских, и грузинских членов экипажа. «С нами связывались из международной организации, они как раз специализируются по пиратам. Обещали, что их вытащат», — добавил он.
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