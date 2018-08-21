Премьер-министр Грузии представил новых губернаторов страны

По словам М. Бахтадзе, выбранным правительством губернаторам, дается возможность применить свою квалификацию, проявить профессионализм и энтузиазм во благо страны. «Как вы знаете, главнейшим приоритетом нашего правительства является равное и инклюзивное развитие регионов. У нашего сельского населения очень много проблем и для их решения недостаточно реализации отдельных проектов», — отметил он. —0—