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Премьер-министр Грузии представил новых губернаторов страны
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Премьер-министр Грузии представил новых губернаторов страны 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Тбилиси, 20 августа /Синьхуа/ — Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сегодня представил новых губернаторов /руководители районов Грузии/ в семи из девяти регионах страны.
По словам М. Бахтадзе, выбранным правительством губернаторам, дается возможность применить свою квалификацию, проявить профессионализм и энтузиазм во благо страны. «Как вы знаете, главнейшим приоритетом нашего правительства является равное и инклюзивное развитие регионов. У нашего сельского населения очень много проблем и для их решения недостаточно реализации отдельных проектов», — отметил он. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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