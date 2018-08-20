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Bild: Азербайджан перед визитом Меркель включил депутата из ФРГ в список персон нон-грата
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Bild: Азербайджан перед визитом Меркель включил депутата из ФРГ в список персон нон-грата 

ТАСС 2 часа назад
БЕРЛИН, 20 августа. /ТАСС/. Азербайджан включил депутата Бундестага ФРГ от Христианско-демократического союза Альберта Вайлера в список нежелательных персон и отказал во въезде. Об этом сообщила в понедельник на своем сайте газета Bild.
Вайлер является представителем парламентской группы по сотрудничеству со странами Закавказья, числился в списке членов делегации германского правительства. В 2014 и 2016 годах посещал Нагорный Карабах.
Издание отмечает, что немецкий МИД в течение понедельника контактировал с посольством Азербайджана и безуспешно пытался уладить ситуацию с визой для Вайлера. Сам политик заявил изданию, что ему небезразлична судьба региона и он с радостью выступил бы в роли одного из посредников.
На этой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит Грузию, Армению и Азербайджан.
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