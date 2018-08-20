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Племянник Шеварднадзе получил назначение в одесскую полицию
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Племянник Шеварднадзе получил назначение в одесскую полицию 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Георгий Шеварднадзе, племянник бывшего президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, был назначен на должность помощника главы управления полиции в Одесской области, сообщили в пресс-службе местной полиции.
Приход Шеварднадзе может значительно повлиять на расстановку сил в руководстве одесской полиции, сообщает «Таймер» со ссылкой на источники.
Подчеркивается, что Шеварднадзе является владельцем трех квартир в Киеве, автомобилей Lexus LS 460 и Land Rover Discovery, мотоцикла Harley Davidson. Также ему принадлежат коллекции оружия и дорогих часов различных марок (Breguet, Rolex, Frank Muller, Cartie).
До назначения в одесскую полицию Георгий Шеварднадзе работал старшим оперуполномоченным по особым делам управления внутренней безопасности полиции в Киеве. В 2017 году Георгий Шеварднадзе обвинил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в коррупции и попытках отобрать у его отца супермаркеты и завод. Заявления Шеварднадзе, по его утверждению, стали ответом на слова Саакашвили о том, что «все Шеварднадзе — взяточники».
Эдуард Шеварднадзе был вторым президентом Грузии, он руководил страной с 26 ноября 1995 года по 23 ноября 2003 года.
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