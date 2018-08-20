Племянник Шеварднадзе получил назначение в одесскую полицию

Георгий Шеварднадзе, племянник бывшего президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе , был назначен на должность помощника главы управления полиции в Одесской области, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Приход Шеварднадзе может значительно повлиять на расстановку сил в руководстве одесской полиции, сообщает «Таймер» со ссылкой на источники.

Подчеркивается, что Шеварднадзе является владельцем трех квартир в Киеве, автомобилей Lexus LS 460 и Land Rover Discovery, мотоцикла Harley Davidson. Также ему принадлежат коллекции оружия и дорогих часов различных марок (Breguet, Rolex, Frank Muller, Cartie).

До назначения в одесскую полицию Георгий Шеварднадзе работал старшим оперуполномоченным по особым делам управления внутренней безопасности полиции в Киеве. В 2017 году Георгий Шеварднадзе обвинил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в коррупции и попытках отобрать у его отца супермаркеты и завод. Заявления Шеварднадзе, по его утверждению, стали ответом на слова Саакашвили о том, что «все Шеварднадзе — взяточники».

Эдуард Шеварднадзе был вторым президентом Грузии, он руководил страной с 26 ноября 1995 года по 23 ноября 2003 года.