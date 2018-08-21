На Северном Кавказе создается новое террористическое подполье

Террористы создают подпольную сеть в Чечне

Сообщениями о терактах в Чеченской республике и других республиках Северного Кавказа удивить сложно. Зачастую обыватель из центральных регионов склонен преувеличивать масштабы террористической угрозы на Кавказе, и, приезжая туда, оказывается приятно удивлён: терроризм в регионе за последние годы стал уделом одиночек. Но серия атак в Грозном и Шалинском районе может говорить о зарождении в республике полноценного террористического подполья.

«Исламское государство» (запрещено в России ) взяло на себя ответственность за серию терактов в Чечне 20 августа, сообщил специализированный портал SITE Intelligence Group со ссылкой на информационный ресурс боевиков. Свою оценку произошедшему дал глава республики Рамзан Кадыров . По его мнению, целью преступников было создание «видимости наличия каких-либо сил, способных организовать в республике теракты». Террористы собирались помешать празднованию Курбан-байрама, и предпосылок для осложнения ситуации нет, добавил глава Чечни:

«Я поручил руководству МВД по Чеченской республике оказать всю необходимую помощь пострадавшим и решить вопрос их поощрения».

Первый эпизод произошёл около 10 утра в городе Шали : двое людей с ножами напали на отдел МВД, двое полицейских и одна женщина получили ранения. Один нападавший был убит, второй ранен. Примерно в это же время неизвестный подорвал себя при нападении на сотрудников ДПС в селе Мескер-Юрт Шалинского района. Около 10:30 в Грозном на пересечении улиц Первомайской и Исаева произошла стральба, в ходе которой погиб полицейский. Не прошло и часа, как в столице республики возле гипермаркета автомобиль Mercedes-Benz попытался проехать через КПП. Сначала прогремел взрыв, после чего машина наехала на сотрудников правоохранительных органов. Силовики ликвидировали нападавшего. Погиб находившийся в машине 11-летний ребёнок.

Как сообщают СМИ, правоохранители установили личности боевиков и организаторов терактов. Ими оказались подростки из Шалинского района. Многие из них ранее задерживались по подозрению в терроризме, у некоторых в прошлом старшие родственники были членами НВФ.

Чеченские правоохранители прилагают максимум усилий, чтобы в регионе было спокойно, отмечает News.ru главный редактор периодического издания «Аналитика Юга России», политолог Евгений Михайлов : «Зачастую методы силовиков достаточно жёсткие, но и прогресс очевиден: Чечня сейчас спокойный регион, и без охраны можно находиться не только в Грозном, но и в горных районах республики». Нынешние теракты — из ряда вон выходящее событие. И хотя в этом случае действовала организованная группа, рано говорить о формировании в республике нового, разветвлённого подполья, добавляет он: «Есть отдельные группы, сидящие в „зелёнке“, но всё это имеет куда меньшие масштабы, чем в прошлые годы. Сейчас речь идёт, скорее всего, о локальных молодёжных ячейках, а не о развёрнутой сети».

Серия терактов 20 августа может сигнализировать о появлении в Чечне нового террористического подполья, в свою очередь считает специализирующийся на теме джихадизма в России журналист Денис Колчин

«К 2014 году, когда был создан «Вилаят Кавказ ИГ», организованное подполье на территории республики фактически исчезло. Началась эра «автономов», атаки совершались одиночками или группами, идеологически близкими к ИГ, — напоминает эксперт. — И хотя оружие последних террористических атак — ножи, топоры, переделанные под боевые газовые пистолеты — не идёт ни в какое сравнение с временами существования „Имарата Кавказ“, когда шла настоящая война, судя по происходящему, наметился прогресс в тактике террористов».

В атаке на грозненскую церковь, которая произошла в мае 2018 года, у нападавших были уже автоматы, поэтому нельзя исключать, что дальнейшее усложнение тактики и стратегии подполья боевиков будет характеризоваться и более качественным снаряжением, полагает Колчин.