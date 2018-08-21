На Северном Кавказе создается новое террористическое подполье

Сообщениями о терактах в Чеченской республике и других республиках Северного Кавказа удивить сложно. Зачастую обыватель из центральных регионов склонен преувеличивать масштабы террористической угрозы на Кавказе, и, приезжая туда, оказывается приятно удивлён: терроризм в регионе за последние годы стал уделом одиночек. Но серия атак в Грозном и Шалинском районе может говорить о зарождении в республике полноценного террористического подполья.
«Исламское государство» (запрещено в России) взяло на себя ответственность за серию терактов в Чечне 20 августа, сообщил специализированный портал SITE Intelligence Group со ссылкой на информационный ресурс боевиков. Свою оценку произошедшему дал глава республики Рамзан Кадыров. По его мнению, целью преступников было создание «видимости наличия каких-либо сил, способных организовать в республике теракты». Террористы собирались помешать празднованию Курбан-байрама, и предпосылок для осложнения ситуации нет, добавил глава Чечни:
«Я поручил руководству МВД по Чеченской республике оказать всю необходимую помощь пострадавшим и решить вопрос их поощрения».
Первый эпизод произошёл около 10 утра в городе Шали: двое людей с ножами напали на отдел МВД, двое полицейских и одна женщина получили ранения. Один нападавший был убит, второй ранен. Примерно в это же время неизвестный подорвал себя при нападении на сотрудников ДПС в селе Мескер-Юрт Шалинского района. Около 10:30 в Грозном на пересечении улиц Первомайской и Исаева произошла стральба, в ходе которой погиб полицейский. Не прошло и часа, как в столице республики возле гипермаркета автомобиль Mercedes-Benz попытался проехать через КПП. Сначала прогремел взрыв, после чего машина наехала на сотрудников правоохранительных органов. Силовики ликвидировали нападавшего. Погиб находившийся в машине 11-летний ребёнок.
Как сообщают СМИ, правоохранители установили личности боевиков и организаторов терактов. Ими оказались подростки из Шалинского района. Многие из них ранее задерживались по подозрению в терроризме, у некоторых в прошлом старшие родственники были членами НВФ.
Чеченские правоохранители прилагают максимум усилий, чтобы в регионе было спокойно, отмечает News.ru главный редактор периодического издания «Аналитика Юга России», политолог Евгений Михайлов: «Зачастую методы силовиков достаточно жёсткие, но и прогресс очевиден: Чечня сейчас спокойный регион, и без охраны можно находиться не только в Грозном, но и в горных районах республики». Нынешние теракты — из ряда вон выходящее событие. И хотя в этом случае действовала организованная группа, рано говорить о формировании в республике нового, разветвлённого подполья, добавляет он: «Есть отдельные группы, сидящие в „зелёнке“, но всё это имеет куда меньшие масштабы, чем в прошлые годы. Сейчас речь идёт, скорее всего, о локальных молодёжных ячейках, а не о развёрнутой сети».
Серия терактов 20 августа может сигнализировать о появлении в Чечне нового террористического подполья, в свою очередь считает специализирующийся на теме джихадизма в России журналист Денис Колчин.
«К 2014 году, когда был создан «Вилаят Кавказ ИГ», организованное подполье на территории республики фактически исчезло. Началась эра «автономов», атаки совершались одиночками или группами, идеологически близкими к ИГ, — напоминает эксперт. — И хотя оружие последних террористических атак — ножи, топоры, переделанные под боевые газовые пистолеты — не идёт ни в какое сравнение с временами существования „Имарата Кавказ“, когда шла настоящая война, судя по происходящему, наметился прогресс в тактике террористов».
В атаке на грозненскую церковь, которая произошла в мае 2018 года, у нападавших были уже автоматы, поэтому нельзя исключать, что дальнейшее усложнение тактики и стратегии подполья боевиков будет характеризоваться и более качественным снаряжением, полагает Колчин.
«В ноябре 2017 года на КПП в Яндаре в республике Ингушетия была совершена ножевая атака, а через несколько дней этот же пост подвергся обстрелу и атаке смертника, — говорит эксперт. — В Дагестане за долгое время появилась группа, позиционирующая себя как часть ИГ, — джамаат Аббаса Хубаева. Теракты 20 августа в Чечне — звенья той же цепи. Возможно, мы наблюдаем процесс зарождения нового северокавказского подполья именно как структуры».