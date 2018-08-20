Ещё
Иркутская команда победила в международном турнире по дзюдо
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иркутская команда победила в международном турнире по дзюдо 

SPORT24.ru 3 часа назад
Фото: SPORT24.ru
Финал состоялся вечером 18 августа в спорткомплексе «Байкал-Арена».
Золото выиграла команда дзюдо Мори, Иркутск, Россия. Серебряная медаль досталась спортсменам Грузии, а бронзу разделили команды Красноярска и Монголии. В соревнованиях приняли участие 13 команд из пяти стран — России, Японии, Грузии, Казахстана и Монголии.
На открытии турнира спортсменов, тренеров, зрителей и организаторов приветствовал руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области, президент региональной федерации самбо Дмитрий Чернышов.
«Рад приветствовать вас на таком представительном турнире. Очень показательно, что в соревнованиях участвуют команды таких сильных в дзюдо стран как Россия, Грузия, Япония, Казахстан и Монголия. И очень хорошо, что, кроме соревнований, у нас пройдут совместные сборы, где спортсмены смогут повысить свое мастерство. Отдельно хотел бы поблагодарить мастеров из Японии, которые проведут мастер-классы и семинар для тренеров. Желаю спортсменам честной борьбы, спортивных успехов и заслуженных побед!» — сказал Чернышов.
Победители и призеры 1. Иркутск Сигеки Мори (Россия) 2. Ниу Гори (Грузия) 3. Аврагч (Монголия) 3. Красноярск-1 (Россия).
SPORT24.ru: последние новости
Нацбанк Грузии выпустит монету номиналом 5 лари, посвященную грузинскому регби 9-летняя дочь экс-вратаря «Рубина» и «Анжи» скончалась от удара током Тарасов с женой и ребенком чуть не сорвал презентацию Бузовой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ребенок умер в запертой матерью машине82
Отмена роуминга, подстава для Загитовой и другие события дня5
Тарасов приехал к Бузовой с женой и ребенком9
Поступок Пугачевой и Ротару взбесил известного актера68
Германия отказалась слушать Путина675
Видео
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
01:44
Меркель поставила Порошенко на место
В мире Европа
02:15
Про Крымский мост сняли комедию
Общество
00:39
США под ударом: чьих вмешательств боится Вашингтон
В мире Статьи
00:29
Скандал на похоронах: Пугачеву обвинили в лицемерии
Шоу-бизнес Статьи
00:29
«Был инсульт»: Мягков сообщил о состоянии жены
Шоу-бизнес Статьи
00:27
Удальцов госпитализирован
Происшествия
02:12
Китайские истребители перебросили под Челябинск
Оружие Азия
00:41
Дочь Родниной затравили за любовь к США
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение