Иркутская команда победила в международном турнире по дзюдо

Финал состоялся вечером 18 августа в спорткомплексе «Байкал-Арена».

Золото выиграла команда дзюдо Мори, Иркутск Россия . Серебряная медаль досталась спортсменам Грузии , а бронзу разделили команды Красноярска Монголии . В соревнованиях приняли участие 13 команд из пяти стран — России, Японии , Грузии, Казахстана и Монголии.

На открытии турнира спортсменов, тренеров, зрителей и организаторов приветствовал руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области , президент региональной федерации самбо Дмитрий Чернышов

«Рад приветствовать вас на таком представительном турнире. Очень показательно, что в соревнованиях участвуют команды таких сильных в дзюдо стран как Россия, Грузия, Япония, Казахстан и Монголия. И очень хорошо, что, кроме соревнований, у нас пройдут совместные сборы, где спортсмены смогут повысить свое мастерство. Отдельно хотел бы поблагодарить мастеров из Японии, которые проведут мастер-классы и семинар для тренеров. Желаю спортсменам честной борьбы, спортивных успехов и заслуженных побед!» — сказал Чернышов.

Победители и призеры 1. Иркутск Сигеки Мори (Россия) 2. Ниу Гори (Грузия) 3. Аврагч (Монголия) 3. Красноярск-1 (Россия).