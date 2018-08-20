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Как СМИ могут обеспечить демократические выборы: мнение эксперта
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Как СМИ могут обеспечить демократические выборы: мнение эксперта 

Sputnik Грузия 11 минут назад
Фото: Sputnik Грузия
Директор агентства NewsDay Georgia Автандил Отинашвили рассказал, как должны работать журналисты, чтобы выборы были демократическими. Смотрите на видео, что заявил эксперт в мультимедийном пресс-центре Sputnik в Тбилиси
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