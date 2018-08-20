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В Батуми возродили клуб по гребле на байдарках и каноэ
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В Батуми возродили клуб по гребле на байдарках и каноэ 

Sputnik Грузия 2 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
Смотрите на видео Sputnik Грузия, как на озере в парке 6 мая тренируются гребцы
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