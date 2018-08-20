На Военно-Грузинской дороге впервые с июля нет очереди машин 

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 августа. /ТАСС/. Транспорт впервые с начала июля не скапливается на Военно-Грузинская дороге, соединяющей Россию со странами Закавказья. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.
Ранее время ожидания составляло порядка 10 часов.
"Впервые с 5 июля на границе России и Грузии не наблюдается скопления транспорта. Связано это с сокращением количества желающих пересечь границу", — сказал собеседник агентства.
Для решения проблемы с очередями на границе на территории Северной Осетии были усилены дежурные смены таможенного поста, в частности, в Северную Осетию прикомандировали сотрудников из других подразделений таможенных органов. На границе используются все четыре резервные полосы контроля для пропуска автотранспорта, всего задействовано 19 линий.
Для удобства ожидающих на Военно-Грузинской дороге работает кафе, имеется комната матери и ребенка, медицинский кабинет. На официальном сайте Северо-Кавказского таможенного управления ежедневно размещается информация об очередях перед пунктами пропуска региона, а также о функционировании Военно-Грузинской автодороги.