На Военно-Грузинской дороге впервые с июля нет очереди машин

Ранее время ожидания составляло порядка 10 часов.

"Впервые с 5 июля на границе России и Грузии не наблюдается скопления транспорта. Связано это с сокращением количества желающих пересечь границу", — сказал собеседник агентства.

Для решения проблемы с очередями на границе на территории Северной Осетии были усилены дежурные смены таможенного поста, в частности, в Северную Осетию прикомандировали сотрудников из других подразделений таможенных органов. На границе используются все четыре резервные полосы контроля для пропуска автотранспорта, всего задействовано 19 линий.