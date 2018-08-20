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Почему в Грузии низкая активность избирателей: мнение эксперта
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Почему в Грузии низкая активность избирателей: мнение эксперта 

Sputnik Грузия 54 минуты назад
Фото: Sputnik Грузия
Публицист Мераб Хачидзе рассказал, почему на выборах в Грузии наблюдается низкая активность избирателей. Смотрите на видео, что заявил эксперт в мультимедийном пресс-центре Sputnik в Тбилиси
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