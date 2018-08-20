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Москва и Баку готовят документы по расширению экономического сотрудничества
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Москва и Баку готовят документы по расширению экономического сотрудничества 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БАКУ, 20 авг — РИА Новости. Москва и Баку готовят пакет документов, направленный на расширение экономического сотрудничества между странами, заявил в понедельник посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.
"Готовится целый пакет документов по экономическому сотрудничеству. Мы хотим добиться увеличения товарооборота, также надеемся на развитие экономического сотрудничества", — заявил дипломат на пресс-конференции.
По его словам, Москва также рассчитывает на создание совместных предприятий с российским участием, «которые создадут экономический фон».
"Во всех этих делах сильно заинтересован бизнес, мне приятно отметить активизацию наших деловых советов", — сказал он.
По данным минэкономики Азербайджана, с января по июнь 2018 года из республики в Россию было экспортировано продукции на 349,23 миллиона долларов, что на 5,76% выше аналогичных показателей за первое полугодие 2017 года. Объем импорта продукции из России в Азербайджан, в свою очередь, составил 788,21 миллиона долларов, что на 0,29% выше аналогичного показателя первых шести месяцев 2017 года.
Россия входит в список пяти крупнейших торговых партнеров Азербайджана по итогам января-июня 2018 года с объемом товарооборота 1,14 миллиарда долларов (8,54% от общего объема товарооборота Азербайджана).
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