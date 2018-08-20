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Форум регионального сотрудничества России и Азербайджана пройдет в октябре
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Форум регионального сотрудничества России и Азербайджана пройдет в октябре 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БАКУ, 20 авг — РИА Новости. Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников заявил, что в начале октября в Гяндже на западе республики пройдет Форум регионального сотрудничества между двумя странами, а также до конца года планируется очередная сессия российско-азербайджанской межправительственной комиссии.
"Контакты между президентами России и Азербайджана задают тон сотрудничеству наших стран. У нас на повестке дня на начало октября — форум регионального сотрудничества в Гяндже, будет крупная встреча регионов двух стран. Также у нас до конца года запланирована очередная сессия межправительственной комиссии", — сказал посол на пресс-конференции.
По данным Минэкономики Азербайджана, с января по июнь 2018 года из страны было экспортировано в Россию продукции на 349,23 миллиона долларов, что больше показателя за первое полугодие 2017 года на 5,76%. Объем импорта продукции из России, в свою очередь, составил 788,21 миллиона долларов, что на 0,29% больше аналогичного показателя первых шести месяцев 2017 года.
Россия входит в список пяти крупнейших торговых партнеров Азербайджана по итогам января-июня 2018 года с объемом товарооборота 1,14 миллиарда долларов (8,54% от общего объема товарооборота Азербайджана).
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