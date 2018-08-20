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Застройщик из Грузии откроет 12 новых представительств в России
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Застройщик из Грузии откроет 12 новых представительств в России 

РИА Недвижимость 3 часа назад
МОСКВА, 20 авг — РИА Недвижимость. Грузинская девелоперская компания Orbi Group планирует в течение года открыть 12 новых представительств в городах России, сообщил журналистам генеральный директор компании Ираклий Квергелидзе.
Он рассказал, что в настоящее время у компании насчитывается 21 офис в семи странах. Среди них — представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и Тюмени.
"Наша задача — открыть представительства во всех городах стран бывшего СНГ с населением более 500 тысяч человек", — сказал Квергелидзе, уточнив, что в течение двух лет планируется открытие более двухсот офисов.
По его словам, в ближайший год будут открыты 12 новых представительств в городах России, в которые есть прямой перелет из Грузии, в том числе в Казани, Краснодаре, Ростове, Новосибирске и Череповце.
Он отметил, что значительная часть покупателей грузинской недвижимости приходится именно на россиян.
Orbi Group — крупнейший застройщик Грузии. Компания основана в 1998 году. Портфель реализованных проектов составляет около двух миллионов квадратных метров.
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