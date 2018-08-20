Город на вечных каникулах и «Восточный Париж» — так называют Ереван путешественники со всего мира. Число его жителей давно перевалило за миллион, это треть населения страны. Вот и ведущие тревел-шоу «С миру по нитке» сейчас находятся в Армении. Там идут съемки нового сезона телепроекта.
«С миру по нитке» — это не просто шоу о туризме, а наглядная инструкция, как, потратив минимум денег, получить максимум приключений. Новый сезон проекта уже скоро на телеканале «МИР»!
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