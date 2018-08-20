«С миру по нитке» в Армении: почему Ереван — город на вечных каникулах?

Город на вечных каникулах и «Восточный Париж» — так называют Ереван путешественники со всего мира. Число его жителей давно перевалило за миллион, это треть населения страны. Вот и ведущие тревел-шоу «С миру по нитке» сейчас находятся в Армении . Там идут съемки нового сезона телепроекта. «С миру по нитке» — это не просто шоу о туризме, а наглядная инструкция, как, потратив минимум денег, получить максимум приключений. Новый сезон проекта уже скоро на телеканале «МИР» ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ