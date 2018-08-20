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Правозащитник о том, что возможна ли легализация марихуаны в Грузии
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Правозащитник о том, что возможна ли легализация марихуаны в Грузии 

Sputnik Азербайджан 1 час назад
Фото: Sputnik Азербайджан
Гогия\: полная легализация марихуаны в Грузии невозможнаЛегализация марихуаны в Грузии не означает полной свободы употребления этого вида наркотика, считает ассоциированный директор отдела Европы и Центральной Азии международной правозащитной организации Human Rights Watch Георгий Гогия.
"Легализация не означает полный карт-бланш, что любой человек в любое время и в любом месте cможет курить марихуану. Конечно, разные страны по-разному ее регулируют, но это никогда не означает полное освобождение, полную свободу ее употребления. Конечно же это не так, и это не было решением Конституционного суда", — сказал Гогия в интервью Sputnik Грузия.
Коллегия Конституционного суда Грузии 30 июля удовлетворила иск лидеров партии «Новый политический центр — Гирчи» Зураба Джапаридзе и Вахтанга Мегрелишвили против парламента Грузии и упразднила единственное оставшееся наказание за потребление марихуаны — штраф в размере 500 лари (более 204 долларов), фактически, легализовав курение этого вида наркотика. Таким образом, в Грузии легализовано потребление марихуаны.
Ранее глава Минздрава Давид Сергеенко заявил, что в связи с легализацией марихуаны в Грузии будут пересмотрены существующие планы по борьбе с наркоманией, в том числе введены ограничения на потребление.
Против легализации марихуаны выступил и Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй, который в своей воскресной проповеди сказал, что допустить употребление наркотиков в Грузии — это вражда к нации.
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