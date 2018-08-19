МВД Грузии уничтожило крупную партию наркотиков

МВД Грузии уничтожило крупную партию наркотиков, изъятых в ходе последних спецопераций, передает телеканал «МИР 24».

Всего в огонь пошло 200 килограммов сильнодействующих препаратов на сумму около двух миллионов долларов. Никакого вреда окружающей среде при этом нанесено не было: наркотики жгли в специальной печи с соблюдением экологических норм.

Наркоторговцам, у которых были изъяты препараты, уже вынесены обвинительные приговоры.

За процессом уничтожения наркотиков помимо сотрудников МВД следили также работники главной Прокуратуры и Минздрава Грузии.

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