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Украина отомстит за свадьбу с Путиным
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Стресс на работе: у кого больше
Sputnik Южная Осетия
30 минут назад
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Фото:
Sputnik Южная Осетия
В инфографике
Sputnik
Азербайджан
указаны профессии с самой высокой вероятностью стресса на работе и наоборот, а также даются советы о том, как избежать его избежать.
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