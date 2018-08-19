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Украина отомстит за свадьбу с Путиным

Стресс на работе: у кого больше 

Sputnik Южная Осетия 30 минут назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
В инфографике Sputnik Азербайджан указаны профессии с самой высокой вероятностью стресса на работе и наоборот, а также даются советы о том, как избежать его избежать.
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