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Стресс, да и только: топ самых нервных профессий
Sputnik Молдова
1 час назад
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Фото:
Sputnik Молдова
Смотрите в инфографике
Sputnik
Азербайджан
, представители каких профессий меньше подвержены стрессу, а кто — в группе риска. Также специально для наших читателей способы борьбы с этим неприятным состоянием.
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