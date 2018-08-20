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Стресс, да и только: топ самых нервных профессий
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Китайские истребители перебросили под Челябинск

Стресс, да и только: топ самых нервных профессий 

Sputnik Молдова 1 час назад
Фото: Sputnik Молдова
Смотрите в инфографике Sputnik Азербайджан, представители каких профессий меньше подвержены стрессу, а кто — в группе риска. Также специально для наших читателей способы борьбы с этим неприятным состоянием.
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