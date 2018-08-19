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Названа причина смерти сына депутата и его девушки

Мост царицы Тамар: достопримечательности Аджарии 

Sputnik Грузия 58 минут назад
Фото: Sputnik Грузия
Арочный мост времен царицы Тамар в Махунцети является одной из самых известных достопримечательностей Аджарии. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядит мост и окружающая его территория
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