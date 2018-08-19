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Мост царицы Тамар: достопримечательности Аджарии
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Мост царицы Тамар: достопримечательности Аджарии
Sputnik Грузия
58 минут назад
Комментарии
Фото:
Sputnik Грузия
Арочный мост времен царицы Тамар в Махунцети является одной из самых известных достопримечательностей Аджарии. Смотрите в фотоленте
Sputnik
Грузия
, как выглядит мост и окружающая его территория
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