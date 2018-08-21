В Грузии виноградари остались без урожая из-за непогоды

Непогода оставила без урожая виноградарей Грузии . Град побил все плантации Кахетии — главного винодельческого региона страны. Чтобы добиться от властей компенсации ущерба, местные жители перекрыли центральную дорогу. Корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе — подробнее.

Заторы на трассе из-за протестующих виноградарей. Так они надеются привлечь внимание властей: урожай погиб, людям необходимы компенсации. Однако пока результата нет. «Сюда приехали полицейские, чтобы нас уговорить открыть магистраль. Мы понимаем, люди торопятся, но и у нас ведь тоже проблемы. Мы обречены на голод», — сказал житель Кахетии Давид Бежанишвили.

Так выглядят виноградники в нескольких районах Кахетии. Недозревшие ещё кисти побиты градом. Товарный вид потерян. Продать с выгодой не получится. «Планировали собрать шесть тонн. Сейчас даже и тонны не соберешь. Да и это вряд ли примет завод», — отметила жительница Кахетии Додо Нануашвили. Выдавать компенсацию власти не торопятся. В Минсельхозе говорят: не раз советовали виноградарям застраховать урожай. А те надеялись — обойдется. Ошибались. «Сейчас говорить о страховании уже поздно. Мы весной обращались к фермерам. Говорили, что страхование необходимо. А они посчитали, что это дополнительные расходы. В бюджете не предусмотрены средства на выплату компенсаций», — отметил министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили

Власти пообещали, что попросят руководство винзаводов принять у крестьян побитые гроздья: эти ягоды пойдут на спирт. Но такая сделка устраивает не всех. «Цена слишком занижена — всего лишь 20 центов. Это не покроет наших расходов. Да и на прием выделили только два дня. Мы не успеем собрать», — сказал житель Кахетии Мамука Имерлишвили.

Виноград в Кахетии обычно собирают в конце августа: этому событию посвящен один из любимых в стране праздников — Ртвели. Но в этом году он под большим вопросом: синоптики прогнозируют осадки по всей Грузии.

Украина и Казахстан. Грузия экспортирует вино в более чем 50 стран мира. Основные покупатели — Россия

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