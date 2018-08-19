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«Спасти Ираклия». Мальчик из Дзержинска оказался в опасной ситуации в Грузии
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Названа причина смерти сына депутата и его девушки
Названа причина смерти сына депутата и его девушки

«Спасти Ираклия». Мальчик из Дзержинска оказался в опасной ситуации в Грузии 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Больше двух месяцев назад семья Миклютиных— Лекиашвили отправилась к родственникам в Грузию. Однако отдых был испорчен — у Ираклия начались сильные боли в животе. Мальчика госпитализировали в Тбилисскую детскую центральную больницу им М. Иашвили.
Врачи поставили диагноз — непроходимость кишечника. Мальчика прооперировали, но операция дала серьезное осложнение на сердце. До этого у Ираклия уже было несколько операций по поводу врожденного порока сердца. Грузинские врачи предлагали родителям серьезеную полостную операцию, но она может привести даже к летальному исходу.
Спасти мальчика могут в московской клинике. Но вот доставить его в Москву оказалось пока непосильной задачей.
Ребенок до сих пор находится в реанимации, дышит через кислородную маску. Местные врачи проводят поддерживающую терапию. Стоимость пребывания мальчика в больнице уже перевалила за полмиллиона рублей.
— Сейчас у Ираклия достаточно стабильное состояние, которое допускает перевозку в Москву, — сообщила мама мальчика. — Я ночую под окнами больницы в машине, нам очень нужна помощь.
На проблему Ираклия обратила внимание детский обмудсмен России Анна Кузнецова. От нее в СМИ пришло официальное письмо.
— Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой направлен необходимый пакет документов нижегородского 10-тилетнего мальчика Ираклия Лекиашвили, нуждающегося в срочной операции на сердце, в московские медицинские клиники, — сообщила пресс-служба Кузнецовой. — На данный момент Анной Кузнецовой рассматриваются все возможные варианты доставки ребенка из Грузии, где он находится с семьей, в Россию.
Неравнодушные нижегородцы начали сбор денег на оплату пребывания Ираклия в больнице, но пока их недостаточно.
— Пока ситуация не изменилась, мальчик находится в реанимации, — рассказала корреспонденту NN.RU активистка дзержинского объединения «Мама может» Екатерина Лепехина. — По инициативе Анны Кузнецовой должен пройти медицинский консилиум с участием российских и грузинских медиков. Они должны решить — можно ли перевозить ребенка сейчас. Правда, его уже два раза переносили. Теперь обещают провести консультации в понедельник.
Ираклий отметил свой первый юбилей в больнице, ему исполнилось десять лет.
Ранее мы рассказывали, что ребенка-колясочника мать вынуждена была бросить на пороге госучреждения.
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