Российских пограничников обвинили в «переносе границы» вглубь Грузии

Тбилиси. В грузинском горном регионе Тушети российские пограничники якобы самовольно сдвинули границу вглубь Грузии на несколько километров в районе села Дикло, заявили представители грузинской радикальной организаци «Антиоккупационное движение», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД

В интервью телекомпании «Рустави-2» они утверждают, что российские пограничники не пропускают грузинских коллег на прежние посты, при этом пограничная полиция Грузии эти сведения не комментирует.

«Антиоккупанты», которые известны проведением в Грузии акций против России , говорят, что российская сторона в Тушети сейчас контролирует три заброшенных грузинских селах.

Министр обороны Грузии Леван Изория на просьбу телекомпании прокомментировать это, сказал, что Россия своими действиями по отношению к Грузии «неоднократно нарушает международное право».

«Мы это максимально фиксируем и информируем международную общественность», — сказал он, в частности.