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Российских пограничников обвинили в «переносе границы» вглубь Грузии
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Российских пограничников обвинили в «переносе границы» вглубь Грузии 

Деловая газета «Взгляд» 58 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В грузинском горном регионе Тушети российские пограничники якобы самовольно сдвинули границу вглубь Грузии на несколько километров в районе села Дикло, заявили представители грузинской радикальной организаци «Антиоккупационное движение», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В интервью телекомпании «Рустави-2» они утверждают, что российские пограничники не пропускают грузинских коллег на прежние посты, при этом пограничная полиция Грузии эти сведения не комментирует.
«Антиоккупанты», которые известны проведением в Грузии акций против России, говорят, что российская сторона в Тушети сейчас контролирует три заброшенных грузинских селах.
Министр обороны Грузии Леван Изория на просьбу телекомпании прокомментировать это, сказал, что Россия своими действиями по отношению к Грузии «неоднократно нарушает международное право».
«Мы это максимально фиксируем и информируем международную общественность», — сказал он, в частности.
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