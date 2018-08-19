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9-летняя дочь экс-вратаря «Рубина» и «Анжи» скончалась от удара током
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9-летняя дочь экс-вратаря «Рубина» и «Анжи» скончалась от удара током 

SPORT24.ru 33 минуты назад
Дочь 31-летнего вратаря сборной Грузии Нукри Ревишвили 9-летняя Татьяна (Тата) скончалась в Тбилиси от удара током, сообщает «Новости-Грузия». Девочку ударило током в результате соприкосновения с решеткой, установленной на окне дома.
Уголовное дело возбуждено по статье «причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности», что наказывается штрафом или исправительными работами сроком до 2 лет.
На данный момент Ревишвили находится в статусе свободного агента. Его последней командой был грузинский «Рустави». В прошлом он играл за российские клубы «Рубин», «Анжи», «Краснодар», «Тосно» и «Мордовию».
«Выражаем глубочайшие соболезнования Нукри и его семье в связи с тяжелой утратой…» — написано на официальном сайте «Рубина»
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