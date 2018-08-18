Ещё
В Москве обсудили разработку новой инвестпрограммы содействия развитию Абхазии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин опоздал на свадьбу
Путин опоздал на свадьбу

В Москве обсудили разработку новой инвестпрограммы содействия развитию Абхазии 

ТАСС 51 минуту назад
СУХУМ, 18 августа. /ТАСС/. Разработку новой Инвестиционной программы содействия социально— экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 г.г. обсудил премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия с вице-премьерами правительства России в ходе визита в Москву. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе правительства Абхазии.
"Вопросы социально-экономического сотрудничества между Республикой Абхазия и Российской Федерацией обсуждались на встрече премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия с вице— премьерами российского правительства Виталием Мутко и Алексеем Гордеевым. В частности речь шла о ходе реализации инвестпрограммы на 2017-2019 годы, а также проекте новой Инвестпрограммы на 2020-2022 годы", — отмечается в сообщении.
Гагулия, по информации его пресс-службы, отметил, что «для успешной реализации новой инвестиционной программы необходимо уже сегодня прорабатывать вопросы финансирования проектных работ 2018-2019 годов». «Абхазия со своей стороны готова приступить к разработке новой программы», — сказал он.
Инвестпрограмма на 2017-2019 годы составляет 5,8 млрд рублей. Бюджетные ассигнования, предусмотренные РФ для финансовой помощи Абхазии, осуществляются в следующих объемах: 2017 год — 2,585 млрд рублей, 2018 и 2019 годы — по 1,62 млрд рублей.
Стороны также обсудили возможность разработки Минсельхозами России и Абхазии трехлетней программы по развитию сельского хозяйства и агропромышленного комплекса Абхазии. Гагулия отметил необходимость расширения использования экспортного потенциала Абхазии с учетом потребностей российского рынка в субтропических культурах, таких как мандарины, лимоны, апельсины, киви, хурма, фейхоа, орехи. «В этой связи Гагулия заявил о заинтересованности в создании совместных российско— абхазских предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции», — сообщили в пресс-службе абхазского правительства.
Речь шла и о создании совместно с Роспотребнадзором лабораторного центра на территории Абхазии с последующей аккредитацией в национальной системе аккредитации России, о возможности расширения грузопассажирских перевозок между Россией и Абхазией, модернизации телекоммуникационного оборудования Абхазской государственной телерадиокомпании.
ТАСС: последние новости
Назарбаев на встрече с Путиным предложил обсудить тему вокруг генсека ОДКБ В Тбилиси открылся российский визовый центр В МИД заявили об ухудшающейся ситуации вокруг секции интересов России в Грузии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын экс-депутата Госдумы покончил жизнь самоубийством100
Путин опоздал на свадьбу184
Украина не вернет России многомиллионные долги
На ВГТРК разгорелся скандал из-за сюжета в Донбассе109
Китай пришел в ярость из-за громкого заявления США
Видео
01:02
Танкер с российскими моряками пропал у берегов Африки
Происшествия
07:55
Путин опоздал на свадьбу
В мире
00:04
В Шелехове сожгли Infiniti главы города
Криминал Происшествия
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
03:52
«Украинская элита вынуждена подчиняться американской»
В мире Статьи
02:36
Война на откуп
В мире Статьи
02:20
Экс-возлюбленная Шнура собралась разводиться
Шоу-бизнес
00:42
Британский флот испугался активности России в море
Войска Армия
00:21
Умер Кофи Аннан
В мире Другое
02:05
На ВГТРК разгорелся скандал из-за сюжета в Донбассе
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение