В Москве обсудили разработку новой инвестпрограммы содействия развитию Абхазии

СУХУМ, 18 августа. / ТАСС /. Разработку новой Инвестиционной программы содействия социально— экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 г.г. обсудил премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия с вице-премьерами правительства России в ходе визита в Москву . Об этом журналистам сообщили в пресс-службе правительства Абхазии.

"Вопросы социально-экономического сотрудничества между Республикой Абхазия и Российской Федерацией обсуждались на встрече премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия с вице— премьерами российского правительства Виталием Мутко Алексеем Гордеевым . В частности речь шла о ходе реализации инвестпрограммы на 2017-2019 годы, а также проекте новой Инвестпрограммы на 2020-2022 годы", — отмечается в сообщении.

Гагулия, по информации его пресс-службы, отметил, что «для успешной реализации новой инвестиционной программы необходимо уже сегодня прорабатывать вопросы финансирования проектных работ 2018-2019 годов». «Абхазия со своей стороны готова приступить к разработке новой программы», — сказал он.

Инвестпрограмма на 2017-2019 годы составляет 5,8 млрд рублей. Бюджетные ассигнования, предусмотренные РФ для финансовой помощи Абхазии, осуществляются в следующих объемах: 2017 год — 2,585 млрд рублей, 2018 и 2019 годы — по 1,62 млрд рублей.

Стороны также обсудили возможность разработки Минсельхозами России и Абхазии трехлетней программы по развитию сельского хозяйства и агропромышленного комплекса Абхазии. Гагулия отметил необходимость расширения использования экспортного потенциала Абхазии с учетом потребностей российского рынка в субтропических культурах, таких как мандарины, лимоны, апельсины, киви, хурма, фейхоа, орехи. «В этой связи Гагулия заявил о заинтересованности в создании совместных российско— абхазских предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции», — сообщили в пресс-службе абхазского правительства.