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27 лет назад Горбачев был блокирован на своей даче в Крыму
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Раскрыта причина массовой поездки украинцев в Крым
Раскрыта причина массовой поездки украинцев в Крым

27 лет назад Горбачев был блокирован на своей даче в Крыму 

Украина.ру 43 минуты назад
Фото: Украина.ру
18 августа будущие члены ГКЧП приехали на президентскую дачу в Форос — чтобы обсудить с президентом СССР Михаилом Горбачевым ввод чрезвычайного положения в стране. Для начала работы ГКЧП был выбран момент, когда президент СССР находился на отдыхе в Крыму. Горбачев ответил отказом. После этого в резиденции была отключена вся связь. Горбачев был фактически заперт в Форосе: дачу окружили войска, а президентские самолет и вертолет были блокированы в аэропорту по распоряжению начальника штаба войск ПВО СССР.
По центральному телевидению было объявлено, что Горбачев болен, а власть в стране временно переходит к вице-президенту СССР Геннадию Янаеву.
По некоторым данным Михаил Горбачев знал о готовящихся событиях и выступал за ввод чрезвычайного положения в стране. Однако доказательств причастности президента СССР к путчу нет.
После провала ГКЧП был дан формальный старт развалу СССР, в результате которого Украина, Грузия и другие республики страны объявили о своей независимости.
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