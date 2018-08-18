27 лет назад Горбачев был блокирован на своей даче в Крыму

18 августа будущие члены ГКЧП приехали на президентскую дачу в Форос — чтобы обсудить с президентом СССР Михаилом Горбачевым ввод чрезвычайного положения в стране. Для начала работы ГКЧП был выбран момент, когда президент СССР находился на отдыхе в Крыму . Горбачев ответил отказом. После этого в резиденции была отключена вся связь. Горбачев был фактически заперт в Форосе: дачу окружили войска, а президентские самолет и вертолет были блокированы в аэропорту по распоряжению начальника штаба войск ПВО СССР. По центральному телевидению было объявлено, что Горбачев болен, а власть в стране временно переходит к вице-президенту СССР Геннадию Янаеву По некоторым данным Михаил Горбачев знал о готовящихся событиях и выступал за ввод чрезвычайного положения в стране. Однако доказательств причастности президента СССР к путчу нет. После провала ГКЧП был дан формальный старт развалу СССР, в результате которого Украина Грузия и другие республики страны объявили о своей независимости.