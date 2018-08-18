Чубинидзе: в грузинских СМИ мало аналитики 

Главный редактор агентства NewsPress Алеко Чубинидзе считает, что в грузинских СМИ мало аналитики и пресса поляризована. Смотрите на видео Sputnik, что заявил эксперт в ходе круглого стола «Как СМИ освещают предвыборную кампанию в Грузии»
Круглый стол на тему «Как СМИ освещают предвыборную кампанию в Грузии?» состоялся в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Во встрече приняли участие директор агентства News Day Georgia Автандил Отинашвили, публицист Мераб Хачидзе, главный редактор агентства NewsPress Алеко Чубинидзе.
Выборы президента Грузии пройдут 28 октября. Сразу после выборов вступят в силу поправки в Конституцию, согласно которым президент хоть и останется главой страны и главнокомандующим, все его решения будут приниматься при согласовании с правительством. Лично президент будет решать только вопросы помилования, амнистии, вето на законопроекты парламента и назначения референдумов. Заявки на участие в выборах Грузии в ЦИК подали уже 21 кандидат.