Более 300 представителей Северной Осетии отправятся на съезд осетинского народа в Цхинвале

"На съезд в Южную Осетию из Северной Осетии отправятся более 300 человек. Это будут представители фамилий, делегаты нашего движения из разных районов республики. Поедут также 20 журналистов североосетинских изданий. Это важное для всего осетинского народа мероприятие, которое впервые проходит на земле государства Алания", — сказал Кучиев.

По его словам, на съезде делегация из Северной Осетии выступит с докладами об объединении осетин, проведении совместных праздников, о проблемах народа и путях их решения.

Как сообщалось, десятый съезд международного общественного движения «Высший совет осетин» пройдет 25 августа, на него приглашены более 500 делегатов — представителей 97 осетинских диаспор со всего мира.