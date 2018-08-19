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МИД Грузии заявил о пропаже танкера с грузинским экипажем
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МИД Грузии заявил о пропаже танкера с грузинским экипажем 

Газета.Ru 22 минуты назад
Фото: Интернет
Министерство иностранных дел Грузии заявило о пропаже нефтяного танкера с грузинским экипажем. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным ведомства, танкер с 17 гражданами Грузии на борту перестал выходить на связь 14 августа.
Как отмечается, судно Pantelena под флагом Панамы пропало возле берегов Африки.
В настоящее время грузинские власти устанавливают все обстоятельства пропажи танкера.
Ранее сообщалось, что в Енотаевском районе Астраханской области сел на мель танкер, который перевозил дизельное топливо из Туркмении в Грузию.
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