Ещё
Политолог: У Пашиняна осталось не более полугода, чтобы доказать свою компетентность
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Политолог: У Пашиняна осталось не более полугода, чтобы доказать свою компетентность 

Национальная Служба Новостей 24 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Джонни Меликян обсудил с НСН итоги первых ста дней Никола Пашиняна на посту главы республики Армении.
17 августа исполняется сто дней пребывания у власти правительства Армении, которое возглавил Никол Пашинян, но в стране не утихают страсти. Представители старой элиты ищут союзников, а главное лидера, способного объединить разрозненные силы недовольных Пашиняном. Специалисты отмечают снижение рейтингов новой власти. Население задается вопросом, что сделано новым руководством за три месяца, и число его оппонентов постепенно увеличивается.
Руководитель Центра политических и правовых исследований в Ереване Джонни Меликян в эфире НСН заявил, что 100 дней — это необходимое время для формирования команды, и ощутить плоды работы нового правительства за этот срок невозможно.
«100 дней — это очень мало, чтобы появились какие-то весомые результаты. Формируется команда, ведется подготовка к реформам, многие люди не занимали государственные посты ранее, были в частном секторе, в сфере образования. Судить надо будет в течение последующих ста дней вплоть до конца года. На данный момент можно зафиксировать, что период раскачки правительства во главе с Николом Пашиняном завершился, и уже начинаются вопросы сегодняшнего дня. Они должны своей деятельностью, своей работой показать населению, почему оно их выбрало, реализовывать свои обещания. На сегодняшний день преждевременно делать какие-то выводы, а затем уже серьезными показателями будут являться выборы в Совет Старейшин, и в дальнейшем выборы в парламент. Это даст четкую оценку действиям правящего правительства. И заодно покажет, сколько своих сторонников смогли собрать их оппоненты», — заявил он.
Новый глава правительства решил встретиться в этот день на площади Республики с народом. Ведь именно народ, собиравшийся на протяжении всего апреля на митинги и демонстрации в центре Еревана, привел к власти Пашиняна, и «именно ему подотчетен премьер-министр», заявил глава правительства, призвав людей прийти на встречу. Собеседник НСН объяснил необходимость этого шага Пашиняна.
«Сегодня с одной стороны есть оппозиционная партия, рейтинг которой пока что достаточно низкий, с другой стороны — на политическую сцену вышел бывший президент Роберт Кочарян, вокруг которого начинают собираться некоторые силы. Сегодня, в день, когда завершаются 100 дней Пашиняна у власти, он собирает митинг на площади республики, будет его более конкретная программная речь. От того, сколько людей соберется на площади, будет понятно, пользуется ли он такой же поддержкой, которая была 3 месяца назад. А она была не меньше 80%. По оппонентам еще не все понятно. Серж Саргсян отошел от видимой политической повестки, Роберт Кочарян заявил, что возвращается в политику, но пока резких движений по объединению вокруг него его сторонников нет. В будущем он вполне может стать центром силы, которая будет аккумулировать вокруг себя оппозицию. Он может воспользоваться нарастающим недовольством нынешними властями, как уже минимум 10% населения», — отметил политолог.
16 августа экс-президент Армении Роберт Кочарян заявил о возвращении в политику. По его мнению, новое правительство «не имеет опыта и не осознает, что нельзя дискредитировать армию, так как она является гарантом нашей государственности».
Политолог предрек Армении новые потрясения после освобождения Кочаряна
Вместе с тем первые итоги работы новой власти сегодня подводят не только армянские СМИ и аналитики. Оценки разные, но ряд экспертов отмечают изменение в стране общественной атмосферы, в частности, спад коррупции. Джонни Меликян признал все еще достаточно большую поддержку новой власти населением.
«На сегодняшний день рейтинг Пашиняна достаточно высок, и если в ближайшее воскресенье состоятся выборы в парламент, то, как мне кажется, подавляющее большинство будет в его руках. С другой стороны, после преодоления первых ста дней все начнут требовать каких-то ощутимых для их карманов изменений в стране. Поэтому чем дальше отодвигается дата парламентских выборов, тем меньше может становиться рейтинг Пашиняна. В ближайшие полгода у него все еще есть шанс на получение парламентского большинства. В дальнейшем ситуация может повернуться самым неожиданным образом», — отметил специалист.
Политолог: Пашинян заигрывает с народом, преследуя бывших лидеров Армении Напомним, в течение последних 100 дней правоохранительные органы Армении сделали ряд громких разоблачений. Так, второй президент Армении Роберт Кочарян был обвинен в свержении конституционного строя во время поствыборных событий 1 марта 2008 года. Семьи двух братьев экс-президента Сержа Саргсяна и бывшего начальника службы охраны экс-президента также находятся в центре внимания правоохранительных органов. Есть возбужденные уголовные дела.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Нападение на представителей ЛГБТ в Армении призвали не связывать с гомофобией Политолог предрек Армении новые потрясения после освобождения Кочаряна Без провокаций не обошлось. «Механик Погодин» пресёк незаконное проникновение
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Cмерть прервала безмятежный отдых Пугачевой53
Одна из сестер Хачатурян заговорила после убийства46
В автомобиле убитых в ЦАР россиян сделали находку34
Езидка сбежала из рабства ИГ и встретила мучителя28
Захваченному судну РФ предрекли печальную участь111
Новости партнеров
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
05:59
Умер Владимир Шаров
Общество Другое
00:18
Табун лошадей проскакал в спальном районе
Безумный мир
30:14
Как Меркель поговорить с Путиным и не отдать ему победу
Политика Европа
02:43
Ужасающий прыжок с вингсьютом
Безумный мир
00:29
«Доверенном лицу Путина» вынесли приговор
Украина Происшествия
02:23
Каневский объяснил бегство из России
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение