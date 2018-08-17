Политолог: У Пашиняна осталось не более полугода, чтобы доказать свою компетентность

Джонни Меликян обсудил с НСН итоги первых ста дней Никола Пашиняна на посту главы республики Армении

17 августа исполняется сто дней пребывания у власти правительства Армении, которое возглавил Никол Пашинян, но в стране не утихают страсти. Представители старой элиты ищут союзников, а главное лидера, способного объединить разрозненные силы недовольных Пашиняном. Специалисты отмечают снижение рейтингов новой власти. Население задается вопросом, что сделано новым руководством за три месяца, и число его оппонентов постепенно увеличивается.

Руководитель Центра политических и правовых исследований в Ереване Джонни Меликян в эфире НСН заявил, что 100 дней — это необходимое время для формирования команды, и ощутить плоды работы нового правительства за этот срок невозможно.

«100 дней — это очень мало, чтобы появились какие-то весомые результаты. Формируется команда, ведется подготовка к реформам, многие люди не занимали государственные посты ранее, были в частном секторе, в сфере образования. Судить надо будет в течение последующих ста дней вплоть до конца года. На данный момент можно зафиксировать, что период раскачки правительства во главе с Николом Пашиняном завершился, и уже начинаются вопросы сегодняшнего дня. Они должны своей деятельностью, своей работой показать населению, почему оно их выбрало, реализовывать свои обещания. На сегодняшний день преждевременно делать какие-то выводы, а затем уже серьезными показателями будут являться выборы в Совет Старейшин, и в дальнейшем выборы в парламент. Это даст четкую оценку действиям правящего правительства. И заодно покажет, сколько своих сторонников смогли собрать их оппоненты», — заявил он.

Новый глава правительства решил встретиться в этот день на площади Республики с народом. Ведь именно народ, собиравшийся на протяжении всего апреля на митинги и демонстрации в центре Еревана, привел к власти Пашиняна, и «именно ему подотчетен премьер-министр», заявил глава правительства, призвав людей прийти на встречу. Собеседник НСН объяснил необходимость этого шага Пашиняна.

«Сегодня с одной стороны есть оппозиционная партия, рейтинг которой пока что достаточно низкий, с другой стороны — на политическую сцену вышел бывший президент Роберт Кочарян , вокруг которого начинают собираться некоторые силы. Сегодня, в день, когда завершаются 100 дней Пашиняна у власти, он собирает митинг на площади республики, будет его более конкретная программная речь. От того, сколько людей соберется на площади, будет понятно, пользуется ли он такой же поддержкой, которая была 3 месяца назад. А она была не меньше 80%. По оппонентам еще не все понятно. Серж Саргсян отошел от видимой политической повестки, Роберт Кочарян заявил, что возвращается в политику, но пока резких движений по объединению вокруг него его сторонников нет. В будущем он вполне может стать центром силы, которая будет аккумулировать вокруг себя оппозицию. Он может воспользоваться нарастающим недовольством нынешними властями, как уже минимум 10% населения», — отметил политолог.

16 августа экс-президент Армении Роберт Кочарян заявил о возвращении в политику. По его мнению, новое правительство «не имеет опыта и не осознает, что нельзя дискредитировать армию, так как она является гарантом нашей государственности».

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Вместе с тем первые итоги работы новой власти сегодня подводят не только армянские СМИ и аналитики. Оценки разные, но ряд экспертов отмечают изменение в стране общественной атмосферы, в частности, спад коррупции. Джонни Меликян признал все еще достаточно большую поддержку новой власти населением.

«На сегодняшний день рейтинг Пашиняна достаточно высок, и если в ближайшее воскресенье состоятся выборы в парламент, то, как мне кажется, подавляющее большинство будет в его руках. С другой стороны, после преодоления первых ста дней все начнут требовать каких-то ощутимых для их карманов изменений в стране. Поэтому чем дальше отодвигается дата парламентских выборов, тем меньше может становиться рейтинг Пашиняна. В ближайшие полгода у него все еще есть шанс на получение парламентского большинства. В дальнейшем ситуация может повернуться самым неожиданным образом», — отметил специалист.