Ещё
Шедевры стрит-арта: мост Бараташвили в Тбилиси разукрасили граффити
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шедевры стрит-арта: мост Бараташвили в Тбилиси разукрасили граффити 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Мост Бараташвили в центре Тбилиси украсили разнообразными граффити. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как выглядят работы уличных художников
Sputnik Грузия: последние новости
"Квартира 33": необычная квест-комната в старом Тбилиси Круглый стол "Как СМИ освещают предвыборную кампанию в Грузии" Пресс-центр Sputnik в Тбилиси
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Cмерть прервала безмятежный отдых Пугачевой53
Одна из сестер Хачатурян заговорила после убийства46
В автомобиле убитых в ЦАР россиян сделали находку34
Езидка сбежала из рабства ИГ и встретила мучителя28
Захваченному судну РФ предрекли печальную участь111
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
05:59
Умер Владимир Шаров
Общество Другое
00:18
Табун лошадей проскакал в спальном районе
Безумный мир
30:14
Как Меркель поговорить с Путиным и не отдать ему победу
Политика Европа
02:43
Ужасающий прыжок с вингсьютом
Безумный мир
00:29
«Доверенном лицу Путина» вынесли приговор
Украина Происшествия
02:23
Каневский объяснил бегство из России
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение