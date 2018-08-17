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Круглый стол «Как СМИ освещают предвыборную кампанию в Грузии»
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Круглый стол «Как СМИ освещают предвыборную кампанию в Грузии» 

Sputnik Грузия 2 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
Круглый стол на тему «Как СМИ освещают предвыборную кампанию в Грузии?» состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Во встрече приняли участие директор агентства News Day Georgia Автандил Отинашвили, публицист Мераб Хачидзе, главный редактор агентства NewsPress Алеко Чубинидзе.
Выборы президента Грузии пройдут 28 октября. Сразу после выборов вступят в силу поправки в Конституцию, согласно которым президент хоть и останется главой страны и главнокомандующим, все его решения будут приниматься при согласовании с правительством. Лично президент будет решать только вопросы помилования, амнистии, вето на законопроекты парламента и назначения референдумов. Заявки на участие в выборах Грузии в ЦИК подали уже 20 кандидатов.
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