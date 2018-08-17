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Грузия построит подземное газохранилище
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Грузия объявила о строительстве подземного газохранилища 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Грузия начинает процесс строительства подземного хранилища газа, заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В связи с этим, по словам Бахтадзе, между Банком развития Германии и Грузинской корпорацией нефти и газа будет подписано кредитное соглашение на 150 млн евро.
«Это очень важный проект для обеспечения энергобезопасности Грузии, будет построен объект стратегической важности», — сказал он.
Мамука Бахтадзе отметил важность такого хранилища для пикового зимнего времени.
Он не уточнил, где именно построят хранилище и какого объема оно будет.
Между тем, в начале этого года сообщалось, что в Грузии планируется строительство такого объекта. После завершения строительства подземного газохранилища станет возможным хранение до 300 миллионов кубических метров природного газа, то есть 15% от годового потребления газа в Грузии. Завершение строительства планируется в 2020 году.
Ранее бывший премьер-министр Грузии Тенгиз Сигуа в интервью газете ВЗГЛЯД говорил, что это хранилище разместится в Анаклиа на Черном море, где сейчас активно строится новый глубоководный порт.
Грузия не покупает российский газ, только азербайджанский.
В целом, говоря об экономическом сотрудничестве с Германией, премьер-министр Мамука Бахтадзе в пятницу анонсировал визит канцлера Ангелы Меркель 23-24 сентября.
«Это очень важно, это ее первый официальный визит, который подчеркивает качество отношений двух стран на высоком уровне. Кроме политики этот визит содержит экономический компонент. Прибывают представители бизнеса Германии, с ними мы проведем круглый стол с участием грузинских компаний», — заявил Мамука Бахтадзе.
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