Грузия построит подземное газохранилище

Грузия объявила о строительстве подземного газохранилища

В связи с этим, по словам Бахтадзе, между Банком развития Германии и Грузинской корпорацией нефти и газа будет подписано кредитное соглашение на 150 млн евро.

«Это очень важный проект для обеспечения энергобезопасности Грузии, будет построен объект стратегической важности», — сказал он.

Мамука Бахтадзе отметил важность такого хранилища для пикового зимнего времени.

Он не уточнил, где именно построят хранилище и какого объема оно будет.

Между тем, в начале этого года сообщалось, что в Грузии планируется строительство такого объекта. После завершения строительства подземного газохранилища станет возможным хранение до 300 миллионов кубических метров природного газа, то есть 15% от годового потребления газа в Грузии. Завершение строительства планируется в 2020 году.

Ранее бывший премьер-министр Грузии Тенгиз Сигуа в интервью газете ВЗГЛЯД говорил, что это хранилище разместится в Анаклиа на Черном море, где сейчас активно строится новый глубоководный порт.

Грузия не покупает российский газ, только азербайджанский.

В целом, говоря об экономическом сотрудничестве с Германией, премьер-министр Мамука Бахтадзе в пятницу анонсировал визит канцлера Ангелы Меркель 23-24 сентября.