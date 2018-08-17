От великих гор к великой реке. В наш город из южных регионов страны прибыли волонтеры отряда «Маяки дружбы». Об этом говорили в пресс-центре «Комсомольской правды» в Саратове. Добровольцы будут проводить в нашем регионе экологические работы, но главная цель проекта — развитие и укрепление отношений между народами России. Волонтеры говорят, что хотят снять груз межнациональных предрассудков.
Загида Садыкова, линейный руководитель проекта:
"Восемь регионов Кавказа. В этом году к нам присоединилась Абхазия. То есть в прошлом году была Южная Осетия, как, ну ближнее зарубежье, скажем так. В этом году у нас еще Абхазия. И теперь мы замахнулись на Поволжье. Нам здесь очень нравится".