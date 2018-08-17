Ещё
Саратов присоединился к волонтерскому проекту «Маяки дружбы. Россия сближает — 2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саратов присоединился к волонтерскому проекту «Маяки дружбы. Россия сближает — 2018» 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
От великих гор к великой реке. В наш город из южных регионов страны прибыли волонтеры отряда «Маяки дружбы». Об этом говорили в пресс-центре «Комсомольской правды» в Саратове. Добровольцы будут проводить в нашем регионе экологические работы, но главная цель проекта — развитие и укрепление отношений между народами России. Волонтеры говорят, что хотят снять груз межнациональных предрассудков.
Загида Садыкова, линейный руководитель проекта:
"Восемь регионов Кавказа. В этом году к нам присоединилась Абхазия. То есть в прошлом году была Южная Осетия, как, ну ближнее зарубежье, скажем так. В этом году у нас еще Абхазия. И теперь мы замахнулись на Поволжье. Нам здесь очень нравится".
САРАТОВ24: последние новости
В российских роддомах начали выдавать свидетельства о рождении Варварина Гайка из Саратовской области уступила Чувакам с Мошонкой Спутниковое ТВ доберётся до отдалённых сёл
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин на свадьбе разозлил украинцев1444
«Убийца» Цоя заговорил50
«На разведку» в Крым приехали норвежцы85
Панин развернул самолет из Крыма176
Украина нашла доказательства эскалации России359
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
02:43
Ужасающий прыжок с вингсьютом
Безумный мир
00:29
«Доверенном лицу Путина» вынесли приговор
Украина Происшествия
02:23
Каневский объяснил бегство из России
Шоу-бизнес
01:22
Дайвер сделал селфи с гигантским китом
Безумный мир
00:29
Пуск «Калибра» с «Адмирала Григоровича» попал на видео
Армия Оружие
00:50
Выход российских космонавтов в открытый космос завершен
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение