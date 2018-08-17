Диалог с абхазской и осетинской сторонами необходим и имеет важное значение — госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии

Тбилиси , 16 августа / Синьхуа / — Диалог с абхазской и осетинской сторонами необходим и имеет важное значение. Об этом заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии Кетеван Цихелашвили сегодня, выступая по грузинскому ТВ. "Я уже неоднократно говорила, что диалог — это единственный и безальтернативный путь к миру и лучшему будущему, которое является общим нашим стремлением. Этот путь обязательно означает преодоление конфликтов посредством диалога", — подчеркнула министр. —0—