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Диалог с абхазской и осетинской сторонами необходим и имеет важное значение — госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии
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Диалог с абхазской и осетинской сторонами необходим и имеет важное значение — госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии 

ИА Синьхуа 1 час назад
Тбилиси, 16 августа /Синьхуа/ — Диалог с абхазской и осетинской сторонами необходим и имеет важное значение. Об этом заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии Кетеван Цихелашвили сегодня, выступая по грузинскому ТВ.
"Я уже неоднократно говорила, что диалог — это единственный и безальтернативный путь к миру и лучшему будущему, которое является общим нашим стремлением. Этот путь обязательно означает преодоление конфликтов посредством диалога", — подчеркнула министр. —0—
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