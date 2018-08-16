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Кочарян считает правильными действия властей во время протестов в 2008 году
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Кочарян считает правильными действия властей во время протестов в 2008 году 

РИА Новости 1 час назад
ЕРЕВАН, 16 авг — РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил, что считает правильными действия властей во время акций протеста 1 марта 2008 года.
Специальная следственная служба 26 июля предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По мнению экс-президента, это может быть связано с желанием нейтрализовать его участие в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента. Несколько десятков человек ворвались во вторник в зал, где планировалась пресс-конференция и сорвали ее.
"Я подписал указ о введении чрезвычайного положения, когда уже погиб полицейский, были сожжены десятки машин и начались нападения на войска полиции с «коктейлями Молотова». Если бы я не объявил ЧП, это бы было воспринято как бездействие, угроза конституционному строю", — заявил Кочарян в интервью телеканалу «Еркир Медиа». По его словам, он не мог спокойно смотреть, как уничтожается госсистема.
Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.
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