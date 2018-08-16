Кочарян считает правильными действия властей во время протестов в 2008 году

Специальная следственная служба 26 июля предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По мнению экс-президента, это может быть связано с желанием нейтрализовать его участие в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента. Несколько десятков человек ворвались во вторник в зал, где планировалась пресс-конференция и сорвали ее.

"Я подписал указ о введении чрезвычайного положения, когда уже погиб полицейский, были сожжены десятки машин и начались нападения на войска полиции с «коктейлями Молотова». Если бы я не объявил ЧП, это бы было воспринято как бездействие, угроза конституционному строю", — заявил Кочарян в интервью телеканалу «Еркир Медиа». По его словам, он не мог спокойно смотреть, как уничтожается госсистема.