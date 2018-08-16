Директор СНБ Армении встретился с новым главой погрануправления ФСБ

Голубицкий до своего назначения с 2014 года был начальником пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям. В Армении он заменил Анатолия Михеева . По данным пресс-службы, во встрече также принимал участие замглавы погранслужбы ФСБ, руководитель департамента пограничной охраны генерал-лейтенант Игорь Константинов

"Константинов представил Ванецяну нового начальника пограничного управления ФСБ России в Армении генерал-майора Романа Голубицкого… Ванецян поздравил Голубицкого с назначением, пожелав успешной службы, и заверил, что СНБ готова оказать содействие в охране границы", — говорится в сообщении ведомства, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Глава СНБ отметил, что армяно-российские отношения охватывают практически все сферы взаимовыгодного сотрудничества, и выразил надежду, что подобные встречи будут способствовать еще большему укреплению взаимодействия. Российская сторона также выразила готовность содействовать развитию сотрудничества, отметили в пресс-центре.