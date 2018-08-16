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Красный Крест с начала года помог более 400 жителям Южной Осетии
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Красный Крест с начала года помог более 400 жителям Южной Осетии 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 16 авг — Sputnik. С января по июнь 2018 года миссия Красного Креста в Южной Осетии оказала помощь почти 200 семьям. Об этом рассказал глава представительства Международного Комитета Красного Креста в республике Ашот Астабацян в ходе встречи с премьер-министром Эриком Пухаевым, сообщает пресс-служба правительства Южной Осетии.
"С января по июнь наша организация доставила помощь 192 семьям, а это более 420 человек, во все районы республики. Мы поддержали разовой помощью погорельцев в селе Лесор Дзауского района. Продолжается оказание надомной помощи 13 одиноким пожилым людям в районах и Цхинвале. Кроме того, оказана административная помощь 17 гражданам, которые в силу разных причин не могли оформить документы или получать социальные пособия и многое другое", — подчеркнул Астабацян.
Он также рассказал о продолжающейся работе по поиску без вести пропавших в Южной Осетии с 1989-го по 2008 год.
"Организация поддерживает постоянный диалог со всеми соответствующими структурами власти и семьями лиц, пропавших без вести", — сказал глава представительства.
Премьер-министр, в свою очередь, отметил необходимость и значимость работы Красного Креста в Южной Осетии.
"Для нас по-прежнему остро актуальна проблема граждан, пропавших без вести во время военных действий. Это очень больная тема для множества людей в республике. Мы признательны вашей организации и ценим участие в решении данного вопроса, а также других социальных проблем", — подчеркнул Пухаев.
В ходе встречи обсуждались и вопросы по восстановлению семейных связей. Напомним, международный комитет помогает людям, утратившим связь с родственниками в результате военных действий на территории Южной Осетии.
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