Вопрос в политической воле: бюджет Армении стремительно пополняется

СУХУМ, 16 авг — Sputnik . За последние 100 дней госпроверки вернули в госбюджет Армении в 8-9 раз больше денег, чем за весь 2017 год. Об этом заявил журналистам после заседания правительства глава Службы нацбезопасности Артур Ванецян, передает Sputnik Армения.

Служба нацбезопасности всегда работает профессионально, вопрос в политической воле властей. И здесь многое изменилось, заявил он. На вопрос, что он имеет в виду, Ванецян ответил коротко: «Все». На просьбу пояснить сказанное, Ванецян попросил не ждать от него политических заявлений, учитывая, какое ведомство он возглавляет.

В свою очередь, глава Комитета госдоходов Давид Ананян заявил, что в 2018 году было намечено собрать налогов и пошлин на 107 миллиардов драмов (чуть больше 220 миллионов долларов) больше, чем в 2017-м. Этот показатель уже выполнен, несмотря на то, что прошло всего семь месяцев, заявил он.