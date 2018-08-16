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Вопрос в политической воле: бюджет Армении стремительно пополняется
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Вопрос в политической воле: бюджет Армении стремительно пополняется 

Sputnik Абхазия 8 минут назад
Фото: Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 авг — Sputnik. За последние 100 дней госпроверки вернули в госбюджет Армении в 8-9 раз больше денег, чем за весь 2017 год. Об этом заявил журналистам после заседания правительства глава Службы нацбезопасности Артур Ванецян, передает Sputnik Армения.
Служба нацбезопасности всегда работает профессионально, вопрос в политической воле властей. И здесь многое изменилось, заявил он. На вопрос, что он имеет в виду, Ванецян ответил коротко: «Все». На просьбу пояснить сказанное, Ванецян попросил не ждать от него политических заявлений, учитывая, какое ведомство он возглавляет.
В свою очередь, глава Комитета госдоходов Давид Ананян заявил, что в 2018 году было намечено собрать налогов и пошлин на 107 миллиардов драмов (чуть больше 220 миллионов долларов) больше, чем в 2017-м. Этот показатель уже выполнен, несмотря на то, что прошло всего семь месяцев, заявил он.
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