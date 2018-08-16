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В Южной Осетии учредят медаль к юбилею победы в Отечественной войне
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В Южной Осетии учредят медаль к юбилею победы в Отечественной войне 

Sputnik Южная Осетия 2 часа назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 16 авг — Sputnik. Комитет по законодательству, законности и местному самоуправлению обсудил проект об учреждении в республике медали «В ознаменование 10-летия Победы в Отечественной войне народа Южной Осетии», сообщает пресс-служба парламента Южной Осетии.
В ходе прошедшего накануне заседания депутаты внесли некоторые поправки в направленный из правительства республики проект учреждения награды. В завершение заседания было принято решение о его вынесении с внесенными поправками на рассмотрение президиума парламента Южной Осетии.
Десять лет назад грузинские войска в ночь на 8 августа 2008 года атаковали Южную Осетию, начав вторжение с массированного обстрела Цхинвала и нескольких населенных пунктов из установок залпового огня «Град» и ствольной артиллерии. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий разгромила грузинскую армию. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии.
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