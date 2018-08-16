В Южной Осетии учредят медаль к юбилею победы в Отечественной войне

ЦХИНВАЛ, 16 авг — Sputnik . Комитет по законодательству, законности и местному самоуправлению обсудил проект об учреждении в республике медали «В ознаменование 10-летия Победы в Отечественной войне народа Южной Осетии », сообщает пресс-служба парламента Южной Осетии.

В ходе прошедшего накануне заседания депутаты внесли некоторые поправки в направленный из правительства республики проект учреждения награды. В завершение заседания было принято решение о его вынесении с внесенными поправками на рассмотрение президиума парламента Южной Осетии.