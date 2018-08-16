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В Грузии откроется российский визовый центр
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В Грузии откроется российский визовый центр 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Тбилиси. Грузия. В столице Грузии откроется российский визовый центр (РВЦ). Как пишут «Известия», после 17 августа граждане страны и лица без гражданства смогут быстрее оформить необходимые документы для въезда.
Решение по каждому желающему посетить страну будет принимать Секция интересов России.
Ожидается, что после открытия официальной структуры снизится риск попадания на мошенников, которые предлагают якобы визовые и консульские услуги.
Однако, открытие РВЦ, кроме прочего, значит, что Россия пока не намерена отменять визовый режим с Грузией. Но шаги к устранению барьеров уже делаются.
Инициатива открыть структуру исходила от российской стороны. Упрощенный визовый режим для грузин действовал с начала 2016 года.
«Со своей стороны мы уже отменили визовые требования для россиян в 2011 году. А с 2014-го граждане России могут в течение года без визы находиться на территории Грузии, — подчеркнул спецпредставитель премьер-министра Грузии по урегулированию взаимоотношений с Россией Зураб Абашидзев в интервью «Известиям».
Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что говорить об отмене визового режима можно говорить только когда Грузия будет эффективно сотрудничать в борьбе с терроризмом.
Напомним, что отношения двух стран накаляет признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии в 2008 году.
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