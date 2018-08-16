Пашинян предложил запустить реформы в Армении в режиме форсажа

Для проведения реформ в Армении выбрали режим форсажа, рассказал премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Надеюсь, что энергия, накопленная в течение этих 100 дней, позволит нам с новыми силами решить те вопросы, которые перед нами ставят граждане. Мы переходим к новому этапу, основной смысл которого состоит в форсаже реформ. Преобразования должны быть быстрыми и эффективными, чтобы придать нашей стране и экономике новое дыхание, вторую скорость", — цитирует «МИР24» заявление Пашиняна.

Итоги стодневной работы и дальнейшие шаги правительства премьер пообещал представить в пятницу на митинге, который пройдет на Площади Республики в центре Еревана

С 13 апреля 2018 года в Ереване и ряде других городов Армении проходили многотысячные митинги и акции протеста против назначения бывшего президента республики Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Во главе протестов встал оппозиционный депутат Пашинян.